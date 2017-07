Une Journée consacrée à l’accès au droit

Droits de succession, surendettement, conflit de voisinage, différend familial, propriété, consommation, travail, responsabilité pénale des mineurs… Le samedi 17 juillet de 9h à 13h dans le jardin de l’Hôtel de Ville, avocats, notaires, huissiers, associations de consommateurs… Bref, toutes les professions œuvrant dans le domaine de la justice seront présentes pour répondre à vos interrogations.



Un rendez-vous à ne pas manquer puisque cette journée offre la possibilité à chacun de connaître et de faire respecter ses droits : l’une des composantes essentielles de tout État de droit. Aussi, assurer l’égalité de tous les citoyens devant le droit est une obligation majeure dont l’Etat, les Collectivités locales et le juge doivent garantir la mise en œuvre.



C’est dans ce contexte que cette journée d’accès au droit est organisée afin de permettre aux usagers de savoir comment appréhender les difficultés pouvant paraître insolubles. L’accès au droit consiste également à offrir dans des lieux accessibles à tous des services : d’information sur les droits et les devoirs des personnes, d’orientation vers les structures chargées d’assurer ou de faciliter l’exercice des droits, d’aide à l’accompagnement des démarches nécessaires à l’exercice d’un droit ou l’exécution d’une obligation, d’assistance par un professionnel compétent au cours des procédures non juridictionnelles.