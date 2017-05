Une Indienne réussit l'exploit de gravir deux fois l'Everest en une semaine

C'est un record. Une Indienne a atteint dimanche le sommet de l'Everest pour la deuxième fois en moins d'une semaine.



À 37 ans, ​Anshu Jamsenpa avait réalisé la première ascension le 16 mai dernier avant de recommencer, après un bref repos. La mère de famille avait reçu avant son expédition la bénédiction du Dalaï Lama.



Le record actuel de double ascension féminine en une saison avait été réalisé en en 2012 par la Népalaise Chhurim Sherpa.



Depuis le début de la saison, plus de 120 personnes personnes ont atteint le sommet de la plus haute montage du monde.



Depuis la première ascension réussie sur le toit du monde par Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay en 1953, plus de 300 personnes ont péri sur l'Everest. Ce week-end, trois personnes sont mortes et une disparue en tentant l'ascension.