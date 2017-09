Mail La grande Une Une BMW et une C3 se heurtent sur le Boulevard sud Un accident s'est produit vers 21H sur le Boulevard sud dans le sens Saint-Denis - Sainte-Marie. La collision a eu lieu à l'intersection de la rue Tourette, une centaine de mètres après le pont Vinh San, et a impliqué une BMW et une Citroën C3. Les pompiers ont pris en charge des conducteurs choqués.



R.Floricourt - L.Grondin Lu 3340 fois



Mail