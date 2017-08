Mail La grande Une Une 2ème voiture fonce sur la foule en Espagne, cinq "terroristes présumés" tués





Les assaillants, présentés comme des "terroristes présumés", ont rapidement été neutralisés, selon les autorités. Quatre d'entre eux ont été abattus immédiatement et un cinquième a succombé à ses blessures peu de temps après. Ils étaient en possession de ceintures explosives.



La police catalane pense que cette attaque pourrait être liée à l'attentat de Barcelone - qui a fait au moins 13 morts et 100 blessés - ainsi qu'à une explosion survenue jeudi à Alcanar. Après l'attaque terroriste perpétrée à Barcelone (Espagne) ce jeudi après-midi, dans la nuit, six civils et un policier ont été blessés à Cambrils - une station balnéaire située à 120 kilomètres au sud-ouest de la ville - après avoir été percutés par un véhicule.Les assaillants, présentés comme des "terroristes présumés", ont rapidement été neutralisés, selon les autorités. Quatre d'entre eux ont été abattus immédiatement et un cinquième a succombé à ses blessures peu de temps après. Ils étaient en possession de ceintures explosives.La police catalane pense que cette attaque pourrait être liée à l'attentat de Barcelone - qui a fait au moins 13 morts et 100 blessés - ainsi qu'à une explosion survenue jeudi à Alcanar.

Police operation in #Cambrils right now because of possible terrorist attack. Be safe, stay home.

— Policía Nacional (@policia) 18 août 2017

