Un tyran domestique en prison

C'est un véritable calvaire qui prend fin pour une femme et ses deux filles, par la décision du tribunal de placer le père de famille tyrannique en prison, pour trois ans ferme. L'homme ne s'est pas présenté au tribunal, et avait minimisé les faits auprès des enquêteurs, reconnaissant seulement une certaine autorité.



Les deux fillettes étaient déscolarisées, leur père leur donnait cours à la maison, et, témoigne la mère "elles ont appris à lire à coups de claques". Les petites ne sortaient que pour se rendre 3 fois par semaine à l'école coranique. Les prières se faisaient elles aussi à domicile, la mère et les fillettes n'avaient aucun contact avec l'extérieur. Un contrôle qui s'étendait aux dépenses, l'homme faisait des listes de courses très précises dont la mère ne pouvait dévier, sous peine de coups.



C'est à l'occasion d'un passage aux urgences que l'ainée a brisé l'omerta paternelle. Ce 12 octobre 2016, le père demande à la petite si elle veut un tic-tac. "Non, je veux juste que tu arrêtes de me frapper, ce serait mon plus grand cadeau", ose-t-elle. L'homme voit rouge, et la projette contre un angle de mur, la blessant au dos.



Après des années d'humiliation, de harcèlement moral et de violences, les petites se reconstruisent difficilement loin du tyran pervers. L'ainée des fillettes, à douze ans, souffre de grave dépression avec des idées suicidaires. Un constat qui conduit l'avocate générale à requérir 3 ans de prison dont 2 ferme, que le tribunal a revu à la hausse, condamnant l'oppresseur à 3 ans ferme.