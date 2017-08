Un trafiquant abattu et 1,2 million de pilules d’ecstasy saisies en Indonésie

Plus de 1,2 million de pilules d’ecstasy en provenance des Pays-Bas ont été saisies par la police indonésienne. Le trafiquant de drogue présumé a été abattu par celle-ci au cours d’une opération dans la banlieue de Jakarta.



Deux autres suspects risquent la peine de mort pour avoir importé ces produits stupéfiants illégaux, a précisé la police lors d’une conférence de presse.



L’organisateur présumé de ce trafic, qui purge actuellement une peine de 15 ans de prison, risque lui aussi la peine de mort, a déclaré le chef de la police nationale, Tito Karnavian.



C’est après deux mois d’enquête dans la province de Banten, à la périphérie de Jakarta que l’opération a été menée. Le 21 juillet, la police, l’agence anti-drogue et les douanes ont perquisitionné un entrepôt.



Ce sont des centaines de milliers de pilules d’ecstasy qui y ont été saisies. Le premier suspect arrêté a affirmé que la marchandise provenait des Pays-Bas.



Le 24 juillet, un deuxième suspect avait été arrêté avec 56 paquets d’ecstasy, portant la saisie totale à 1,2 million de pilules.



Le 27 juillet, un troisième homme qui portait deux kilos de méthamphétamines a été abattu par les forces de l’ordre après s’être rebellé.



Selon M.Kanavian, la valeur marchande de la drogue saisie est estimée à plus de 45 million de dollars, soit 38 millions d’euros.