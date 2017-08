Un tiers des personnes fichées présenterait des troubles psychiatriques

Interrogé par RMC/BFMTV, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a déclaré que le FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation "comportait à peu près un tiers des personnes présentant des troubles psychologiques". Le 14 août dernier en Seine et Marne, un homme fonçait dans une pizzeria avec sa voiture . Une adolescente est décédée et 12 blessés ont été signalés. A la suite de ce drame, le ministre avait déclaré souhaiter mobiliser les hôpitaux psychiatriques.Ce mode d’action serait directement inspiré des djihastistes, considère Gérard Collomb. "Ce n'est pas du terrorisme [...] mais on a de l'imitation". "C'est ça qui est grave, c'est qu'un certain nombre d'esprits faibles qui voient ce qui s'est passé à Barcelone, qui voient ce qui s'est passé contre le dispositif Sentinelle, se disent 'on va passer à l'acte comme ça'", a avancé le ministre."Il est clair que le secret médical, c'est quelque chose de sacré. Mais en même temps, il faut trouver le moyen qu'un certain nombre d'individus, qui effectivement souffrent de troubles graves, ne puissent pas commettre des attentats", a insisté le ministre de l'Intérieur.Gérard Collomb qui a également pris pour exemple cet autre drame survenu hier à Marseille . "Il sortait de clinique psychiatrique. Il avait des antécédents de prison et il assassine une personne". "Un certain nombre d'esprits faibles peuvent se laisser entraîner à des actes de mimétisme".