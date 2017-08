Un solide comité d'accueil pour l'arrivée du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est arrivé à La Réunion ce jeudi matin. Un comité d'accueil attendait de pied ferme le ministre. Environ 200 personnes de la plateforme emplois verts étaient notamment présents afin de dénoncer une fois de plus la baisse des contrats aidés et la suppression des milliers de postes dans les associations emplois verts.



Une visite de deux jours attend le ministre. Au programme notamment ce jeudi : une rencontre avec les classes préparatoires du lycée Bellepierre à Saint-Denis et une rencontre avec les personnels du Rectorat. Vendredi, Jean-Michel Blanquer aura l'occasion de se rendre dans plusieurs écoles élémentaires et au collège du Chaudron afin de découvrir le projet "une rentrée en musique". Il se rendra également au lycée professionnel François de Mahy et dans une structure d'accueil pour enfant de 0 à 6 ans, Case Marmaillons, à Saint-Pierre.