Un show exceptionnel pour les 10 ans d'Event Concept à Stella Matutina

Créée en 2007, la société Event Concept a fêté ses 10 ans d’existence mardi soir. Pour marquer cet évènement, plus de 500 personnes (invités, fournisseurs, partenaires) étaient réunies à Stella Matutina à Saint-Leu. Un voyage de détente et d’échanges mais également une opportunité unique pour renforcer ses liens et remercier tous ceux qui ont contribué à son succès.C’est dans le cadre du magnifique Musée de Stella Matutina que Grégory Dijoux, directeur et concepteur d’Event Concept, et toute son équipe, ont choisi ce lieu pour célébrer toute une histoire. À noter un bassin idéal pour le show lumière et feux d’artifice qui en a surpris plus d’un.Agence événementielle, Event Concept est à la fois organisateur d’événements et fournisseurs des plus gros stocks de produits dédiés à l'événementiel : tout un parc de mobilier notamment de désigner italien ou espagnol, décoration à thème, effets spéciaux, structures gonflables, patinoire…Depuis, Event Concept s’efforce de faire rêver ses clients avec des événements totalement différents mais toujours uniques et plus originaux les uns que les autres. C’est avec "The Magical WORLD of EVENT CONCEPT" que Grégory a tenu à marquer les esprits en transmettant ses 10 ans d’émotions au travers de shows, d’univers féeriques venus tout droit de son imagination.Divers artistes se sont succédés sur scène mais aussi à travers le décor spécialement conçu pour la grande soirée anniversaire. Mais le plus troublant et touchant, a été le show flamme et artifices."La soirée anniversaire aurait pu ne pas se faire avec la coupure de courant (due à une grève chez Albioma ndlr), nous avons pu réparer un groupe en urgence et pouvoir enfin mettre tout en place pour notre grande soirée. Merci à toute mon équipe, à tous mes partenaires qui me font confiance toutes ces années. Merci à tous d’être venus partager mes 10 ans d’émotions", a commenté Grégory Dijoux.Et l’on peut, sans conteste, dire que la soirée a été une réussite…