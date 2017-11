Un show exceptionnel pour la 4ème édition du Supermotard

Sur le parking du Stade Olympique, l’ambiance était effervescente, électrique et même Rock’n’roll. Organisée par l’APSC Magma de Pascal Ravily, la 4ème édition consécutive du Supermotard à Saint-Paul clôt le championnat régional, un enjeu de taille pour les pilotes locaux. Les badauds ne s’y sont pas trompés. Plus de 5 000 personnes sont passées sur le site durant la journée.



À L’issue des phases finales qui se sont déroulées tout le long de l’après-midi, c’est finalement Dylan Técher, qui s’impose devant un Pascal Dorseuil toujours aussi affuté mais qui voit sa chaîne partir en miette à l’issue de la 3ème manche.

Dans la catégorie Prestige invités, nous notons la performance de Sylvain Bidart, vainqueur pour la 2ème année consécutive devant Boris Chambon et Alexandre Precop.