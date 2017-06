Mail A la Une . Un séjour à La Réunion offert par l'IRT en réponse à la campagne publicitaire de l'Aquabulle Le mal est fait. Les excuses du centre aquatique, l'Aquabulle, n'y changeront rien, disent certains. L'IRT et la Région ont entamé les démarches pour saisir le juge des référés et alerter le réseau social Facebook. Pour prendre le contre-pied de cette campagne publicitaire de mauvais goût, l'IRT a décidé d'offrir un séjour à La Réunion à un internaute métropolitain tiré au sort.





Ainsi, depuis ce matin, les équipes de l’IRT ont été mobilisées afin d’apporter une réponse à la mesure du préjudice intenté à la destination, initié par un centre aquatique situé à Laval, dans la Mayenne, en métropole.



La présidence de l’IRT et la Présidence de la Région Réunion déplorent l’instrumentalisation maladroite de ce sujet, très sensible pour l’ensemble de la population réunionnaise, à des fins purement commerciales et mercantiles. Notre organisation espère ne plus devoir faire face à ce type d’actions de communication dont la déontologie pose réellement question.



En réponse à cette campagne de communication, et dans un soucis d’apaisement, l’IRT et la Région Réunion ont mis en place, dès la fin de matinée, un jeu concours à destination des internautes lavallois, habitants en Mayenne ou résidants en France métropolitaine. Désigné par tirage au sort, le gagnant se verra offrir un séjour sur l’Île qui lui permettra de découvrir les véritables charmes de notre destination.

Dans le même temps, et afin de prévenir toutes futures opérations éventuelles de ce genre, l’Île de la Réunion Tourisme et la Région Réunion ont entamé des démarches afin de saisir le juge des référés et d’alerter le réseau social Facebook afin que cesse cette publicité très préjudiciable pour l’Île de la Réunion.



