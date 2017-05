Un samedi "foot" sur le terrain de Carosse

Cinq équipes étaient en lice samedi dernier lors d’un tournoi de foot de rue organisé par le service des sport et celui du DPCS (Direction de la Proximité et de la Cohésion Sociale) dans le quartier de Carosse à Saint-Gilles-les-Bains.



À l’issue des matchs où les gestes techniques et les frappes se sont enchainés à un rythme effréné, c’est finalement l’équipe Dernier’ Minute qui remporte la compétition face à l’équipe Bateau.



Saluons néanmoins les performances des équipes présentes à savoir Carosse la Kour, Faya Man et Canonier qui n’ont pas démérité.