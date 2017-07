Un radar pédagogique installé au Port ce jeudi

Un radar pédagogique va être mis en place ce jeudi à la station Total situé dans la la ZAC 2000 du Port.



Un outil qui permettra "aux automobilistes de contrôler et adapter leur vitesse mais plus largement de sensibiliser les usagers de la route aux dangers de la vitesse". Une installation à l’initiative de Total Réunion et de l’association Entreprendre pour la Sécurité Routière en Entreprise.



Ce jeudi, des professionnels de la sécurité routière seront disponibles pour répondre aux questions des automobilistes et rappeler aux conducteurs les règles du code de la route en matière de limitation de vitesse.



"Renforcer la sécurité est l’un des cinq engagements de Total Réunion dans sa politique sociétale. La filiale fait de la sécurité routière l’une de ses priorités", affirme le groupe qui organise également des opérations de sensibilisation tout au long de l‘année.