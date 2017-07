"Un quartier, une identité", au coeur de Savanna

Depuis février 2017, les 24 élèves de Mme LEE TIN étudient l’histoire du quartier de Savanna ainsi que son patrimoine architectural, chaperonnés par l’architecte Alice Lauret.



La première étape du projet consistait, pour les enfants, à effectuer une visite d’observation durant laquelle ils devaient réaliser des croquis de différents lieux et de bâtiments du quartier.



Puis, la deuxième étape avait pour objectif de changer de perspective et donc d’observer le quartier avec une vision plus large, c’est-à-dire vue de haut lors d’une sortie à Bellemène.



Enfin, les enfants ont rassemblé toutes leurs connaissances accumulées afin de confectionner une représentation du quartier en volume.



Lors de l’exposition mardi après-midi, les enfants ont montré tout le travail effectué durant les derniers mois. C’était également une occasion pour eux de partager fièrement l’histoire de leurs grands-parents qui autrefois travaillaient dans l’usine.



Ce fut une expérience très enrichissante dont les parents ont été témoins et en reconnaissent les bienfaits. "Les enfants ont découvert ce qu’est un architecte et ils ont pu découvrir par la même occasion le tan lontan. Alice les a guidés tout en leur laissant un peu de champ libre, ce qui a contribué à les rendre plus imaginatifs et indépendants", déclare une maman qui a suivi le projet depuis le début.



L’inspectrice, Madame Payet, elle aussi présente à l’exposition, ponctua son intervention en déclarant : "Quand on travaille sur le passé, on travaille sur l’avenir". Les petits architectes en herbe contribueront probablement à l’avancée future du quartier.