Mail Société Un programme pour lutter contre le suicide Des professeurs de médecine souhaitent réduire le taux de mortalité par suicide. Un programme est lancé par l'INSERM, en collaboration avec les CHU des DOM, pour tenter de mettre en place des outils efficaces de prévention du suicide.

L'APSOM, Algorythme de Prévention du Suicide Outre-Mer, sera lancé en septembre à la Réunion, mais aussi en Guyane, Guadeloupe, et Martinique. Ce programme est coordonné par le professeur Louis Jehel, du CHU de la Martinique, et relayé localement par le Dr Erick Gogalsing, psychiatre à l'EPSMR.



L'Organisation Mondiale de la Santé a décrété, en 2014, le suicide "état d'urgence mondial", il s'agit en effet de la cause de mortalité qui a le moins diminué depuis 20 ans. Elle estime que 800 000 décès par an sont dus au suicide. L'OMS a donc interpellé les pays, la France notamment, qui déplore un taux de mort par suicide très élevé pour un pays développé (10,7 suicides pour 100 000 habitants).



Le professeur Jehel rappelle les chiffres du suicide : en France, ce sont pas moins de 30 décès par jour, et à la Réunion, environ 2 décès par semaine, avec une triste spécificité locale, les 15-24 ans représentent 38% des tentatives de suicide sur notre île. La question de la réduction de ces chiffres impressionnants se pose. La mortalité par suicide est moins prévisible que celle du cancer, par exemple, mais les statistiques montrent que la moitié des personnes qui se suicident ont déjà tenté de se tuer. Le protocole visera donc les personnes ayant déjà tenté de se suicider.



Un protocole existe déjà en métropole, le programme Algos, qui consiste à recontacter les personnes passées aux urgences pour tentative de suicide, par téléphone et par courrier, à intervalles réguliers. Algos a fait les preuves de son efficacité, et le programme APSOM reprend la démarche de contacter les patients, mais innove, impliquant les médecins généralistes dans la prise en charge post-tentative de suicide.



4 fois moins de psychiatres de ville à La Réunion



La Réunion possède 4 fois moins de psychiatres de ville que la métropole, la prise en charge des patients est donc insuffisante, et c'est là qu'intervient le médecin généraliste. À la sortie du service d'urgences, un psychologue appellera le médecin traitant du patient, lui donnant toutes les informations nécessaires à sa prise en charge, afin qu'il le reçoive en consultation dans le mois suivant (durant lequel le risque de récidive est très élevé). Une évaluation de l'état de santé mentale, effectuée par le médecin généraliste aura lieu 6 mois, puis 13 mois après la tentative de suicide.



Le psychologue, chargé d'appeler le patient à intervalles réguliers, s'il n'arrive pas à joindre le patient, lui enverra une carte postale, afin de lui démontrer qu'il n'est pas seul, sentiment très courant chez les personnes suicidaires. Le professeur Jehel le rappelle "Une tentative de suicide est caractérisée par l'intentionnalité, la personne veut arrêter sa vie, car vivre est trop douloureux. Il ne s'agit pas d'un choix, mais d'une absence de choix. Il faut aider cette personne à réduire cette souffrance. Lorsqu'une personne se suicide, elle a l'impression que personne ne fait plus attention à elle."



Ce protocole de prise en charge permettra en outre de recueillir des données sur la population suicidaire, milieu familial, socio-culturel, addictions... Ces données permettront, à terme, de trouver de nouvelles pistes de prévention du risque suicidaire. L'évaluation en termes d'efficacité de cette étude, qui portera sur 79 patients, a vocation à pérenniser cette pratique de prise en charge. "C'est la coordination autour du patient qui fera baisser les chiffres dramatiques du suicide", indique le Dr Gogalsing, qui précise que les chercheurs estiment que le protocole pourrait diviser par 3 le taux de récidive en Outre-Mer. Bérénice Alaterre Lu 343 fois



