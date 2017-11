Un prête tamoul et malgache devant la justice pour viols sur mineurs

Ce prêtre tamoul et malgache qui officiait à Saint-André aurait fait plusieurs victimes, des adolescentes âgées de 16 ans à qui il demandait de rester pour préparer les cérémonies.Trois jeunes filles ont porté plainte en juillet 2014.



L'homme de 43 ans au moment des faits a été interpellé et mis en examen. Un non-lieu a été prononcé pour l’une des affaires. L’homme continue de nier les viols et crie au complot, indiquent la presse écrite.



Mercredi et jeudi, les jurés de la cour d’Assises devront statuer sur son cas en ce qui concerne les deux autres affaires de viol. L’homme est également connu de la justice et a été condamné pour abus de confiance et escroquerie mais également pour être à l’origine d’un accident mortel en 2004 à Saint-Leu, sans permis et sous l’emprise de stupéfiant, note le Quotidien.