National Un policier tue trois personnes et en blesse trois autres

Un policier de 31 ans a tué trois personnes et blessé trois autres avant de se suicider, hier soir à Sarcelles dans le Val-d’Oise. Il s’agissait de sa petite amie, de sa famille mais aussi de passants sur la voie publique. Le beau-père aurait été tué; sa compagne, la sœur de cette dernière et sa belle-mère ont été blessées. Il aurait tiré sur la famille avant de retourner l’arme contre lui.



Il aurait d'abord abattu les deux personnes dans la rue, puis il aurait tiré sur sa compagne, âgée de 25 ans, qui se trouvait dans sa voiture garée devant un pavillon. Il serait ensuite entré dans le pavillon pour s’en prendre à la famille.



Les suicides seraient de plus en plus fréquents chez la police avec 46 morts depuis le début de l’année, selon l’AFP.

Zinfos974 Lu 1552 fois





Dans la même rubrique : < > La popularité d'Emmanuel Macron en hausse On ne dit plus "nègre littéraire" mais "prête-plume"