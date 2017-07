Un policier impliqué dans un carambolage impressionnant sur la Route des Tamarins

L’accident a été particulièrement violent et a fait un blessé grave et un plus léger. Dans la nuit de dimanche à lundi vers 1h du matin, une collision s’est produite entre une BMW grise conduite par un policier et une 205 bleue sur la route des Tamarins au niveau de l’aire de repos du Tabac en direction de Saint-Pierre.



Un premier accident qui a entraîné une réaction en chaîne. Quatre autres véhicules ont par la suite "glissé sur les débris" ou n’ont pu éviter les voitures accidentées. Au total, 6 véhicules ont été impliqués dans cet accident. La voiture bleue, complètement réformée, a fini sa course sur le toit, sur l’avant de la berline allemande, raconte une victime.



À l’intérieur de la BMW, un policier en uniforme mais qui n'était pas en service. "En attendant que les secours arrivent, il nous a demandé de nous mettre à l’abri derrière les barrières de sécurité mais le policier ne semblait pas dans son état normal", indique cette conductrice impliquée dans le carambolage. Des tests d'alcoolémie ont été effectués sur les six conducteurs impliqués. Un seul s'est révélé positif, mais les forces de l'ordre ne souhaitent pas donner de précision sur l'identité du conducteur alcoolisé.



Le policier a été blessé à la tête. Du matériel de désincarcération a dû être utilisé pour extraire la personne coincée dans l’habitable de la 205. Gravement blessé, sans que son pronostic vital ne soit engagé, le conducteur de la 205 a été transféré à l'hôpital de Saint-Paul.



Aucune garde à vue n'a été ordonnée.