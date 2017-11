« Deux poids, deux mesures », expression usitée par beaucoup par méconnaissance, et qui est liée à l’histoire entre les monnaies d’échange et la pesée selon les régions. Certains ne manqueront pas de faire des recherches pour me confirmer mon annonce, et surtout anticiper ma réponse. Si cet abus de langage, utilisé par tout un chacun, est aujourd’hui désuet et sorti de son contexte, il n‘a plus la même résonnance, ni la même signification.



Aujourd’hui, les mesures sont standardisées, normalisées, et l’expression , de ce fait, inappropriée. Lorsque vous avez deux poids et deux mesures, selon les même standards, il est normal que les mesures soient équivalentes . Et puis, lorsque vous avez la même pesée avec la même balance pour deux produits semblables et que le résultat est différent alors que l’objet est le même, c’est qu’il y a tricherie en faveur de l’un.



Dans l’expression populaire, cela signifie qu’i y a favoritisme.



Actualisée, l’expression est « un poids, deux mesures ».