Un père qui avait tenté de se suicider avec sa fillette remis en liberté

Mis en examen en octobre 2016 pour tentative d'assassinat et viols conjugaux, un père de famille a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction, qui a accepté sa demande de remise en liberté.



L'homme de 43 ans était séparé de sa compagne, et avait ce jour-là la garde de leur fillette de 7 ans. Au cours de cette journée du 25 octobre 2016, il avait envoyé plusieurs textos inquiétants à la maman, qui s'est décidée à se rendre au domicile du père, à la Plaine des Cafres. Lorsqu'elle arrive sur les lieux, elle trouve la fillette inanimée, et le père a les veines tailladées. Une forte odeur de gaz envahit la maison, soigneusement calfeutrée. Elle porte plainte contre le père, après son transfert et celui de la petite au CHU.



Quelques semaines plus tard, la mère porte plainte pour des viols qu'elle aurait subis durant la vie commune du couple, et une deuxième mise en examen du père s'ajoute à celle pour tentative d'assassinat. Après un séjour en psychiatrie, l'homme est placé en détention à Domenjod. C'est donc en qualité de détenu qu'il s'est présenté devant la chambre d'instruction, mais il est ressorti libre.



Cette remise en liberté inquiète fortement la mère, qui craint des pressions sur la fillettes, déjà passablement traumatisée par les faits. L'avocat général a requis le maintien en détention, arguant de la dangerosité du prévenu. Il n'a pas été suivi par le juge, et l'homme sera sous contrôle judiciaire en attendant son procès.