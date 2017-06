Un nouveau patient atteint du Virus H1N1 à Maurice

L’île Maurice comptabilise un nouveau cas de patient atteint du Virus H1N1. ce nouveau cas est pris en charge à la Clinique Fortis Darné de Floreal, informe la radio Top FM.



C’est le 7ème patient répertorié ces derniers jours. Mardi dernier, le ministre de la santé mauricien avait confirmé le décès de deux patients : un homme de 38 ans et un second de 59 ans. La fille du premier patient décédé est, elle aussi, prise en charge actuellement après avoir contracté le virus grippal.



Le ministre de la santé s’est voulu rassurant en précisant qu’il n’y avait pas d’épidémie à Maurice. Selon les chiffres délivrés par les autorités et relayés par la presse locale, 1158 personnes sont suivies pour des troubles respiratoires. Un chiffre stable depuis le 28 mai.