Un nouveau groupe de médias, Cirano, animera le Barachois

Une salle de spectacle, une terrasse et plusieurs restaurants en mode "food court" (aire de restauration) à l’américaine… C’est le projet du nouveau groupe de médias Cirano – anciennement le groupe H2R détenteur des radios NRJ, Chérie FM, RTL Réunion… -, de Sylvain Peguillan, directeur général, et Mario Lechat, président. De quoi animer un front de mer de Saint-Denis qui en a bien besoin.



C’est dans les anciens locaux de Réunion 1ère (ex-RFO) qu’une salle de spectacle de 150 sièges, un "food court" d’environ 150 couverts et une terrasse vont voir le jour cette année. Tout en respectant l’histoire de ce bâtiment classé, les locaux seront relookés pour accueillir les radios du groupe. Mais pas seulement. Car Cirano est l’acronyme de "Cinéma", "Internet", "Radio" et "Nouveaux médias". Les locaux abriteront un studio de production télé pour certaines émissions d’Antenne Réunion, des bureaux pour les prestataires du groupe et plusieurs studios "IP en timeshare".



Une occasion pour les radios réunionnaises



Ces studios sont "une première mondiale", selon Sylvain Peguillan. "Ils seront adaptés aux différents besoins des radios et surtout, ils seront partageables", explique-t-il. Les studios ne seront en effet pas dédiés aux seules radios du groupe mais "à toutes les radios de l’île, même les plus petites". "Il s’agit d’une mutualisation de l’ensemble des moyens, ajoute-t-il, nous ne serons plus dans la logique d’un studio par radio".



Un coup de pouce, donc, pour la communication et la culture de l’île. La salle de spectacle devrait aussi intéresser le public réunionnais avec des places allant de 10 à 12 euros et des spectacles "éclectiques", selon l’humoriste Lino qui gérera la salle. Selon Sylvain Peguillan, l’objectif des nouveaux locaux est d’en faire "un écosystème culturel".