Un nombre d’enfants limité à 3 par femme dans les pays de l’Afrique de l’Ouest ?

Les parlementaires de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (15 pays), de la Mauritanie et du Tchad ont affirmé samedi vouloir limiter à trois le nombre d’enfants par femme afin de faire baisser de moitié, d’ici 2030, le taux de fécondité le plus élevé au monde.



Les pays d’Afrique du Nord comptent un taux de fécondité général de 5,6 enfants par femme. La population de l’espace Cédéao se situera, en 2050, autour d’un milliard d’habitants, dont la moitié sera constituée de jeunes, selon les Nations unies.



Les parlementaires devraient adopter des stratégies afin de " faciliter un déclin rapide, volontaire, de la fécondité grâce à l’accès universel à la planification familiale, l’augmentation du niveau d’éducation des femmes et le renforcement des efforts pour améliorer la survie de l’enfant ".



Le président du Parlement du Bénin, Adrien Houngbédji, a estimé que " c’est à nous qu’il appartient de définir l’équilibre optimal qu’il est indispensable de trouver entre la régulation des naissances et l’amélioration de la qualité de vie de la population active ". " La jeunesse représente les deux tiers de la population. Cette jeunesse, lorsqu’elle ne trouve pas de solutions, devient une bombe : elle traverse le désert ou la Méditerranée, meurt par milliers pour l’immigration clandestine. "