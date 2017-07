Un mineur condamné pour violences envers des policiers

Il y a quinze jours, des policiers du Port avaient été agressés par deux individus. Alors que le premier, majeur, auteur de menaces et d'outrage à agent, avait été jugé en comparution immédiate et s'était vu délivré une peine de prison ferme, c'est un mineur qui comparaissait aujourd'hui dans la même affaire.

Le tribunal correctionnel a prononcé une peine de prison ferme de 5 mois pour cet adolescent dont la qualité de mineur n'a pas fait obstacle au jugement, rapporte le syndicat UNSA Police, dont les membres du bureau Marc Lesage et Jean Pierre Lauret étaient présents à l'audience du TGI. Une manière pour eux de témoigner de leur soutien à leurs collègues victimes de ces violences à la mi-juin.



Le syndicat réitère sa position quant aux auteurs de violences envers les policiers : "peine de prison ferme et tolérance zéro".