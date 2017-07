Un militant d'extrême droite voulait tuer des migrants, des noirs, des arabes...

Un homme de 21 ans, membre d'un groupe d'extrême droite, a été mis en examen samedi pour le délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et pour apologie du terrorisme.



Il avait menacé sur les réseaux sociaux de s'en prendre aux "blacks", "racailles", "djihadistes", "migrants", "rebeus" et "dealeurs", selon les termes employés dans ses messages.



Interpellé par les gendarmes le 27 juin à Tarascon (Bouches-du-Rhône), il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il est fiché "S" et son appartenance à un groupe d'ultra-droite est avérée.



Selon France Info, il avait déjà été condamné pour des violences et pour des dégradations commises à l'aide d'engins incendiaires.



Cette arrestation survient alors qu'un autre militant d'extrême droite âgé de 23 ans a été mis en examen samedi et écroué après avoir tenté d'acquérir une kalachnikov sur internet. En garde à vue, il a déclaré avoir envisagé de tuer Emmanuel Macron lors du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées et vouloir s'en prendre à des "musulmans, juifs, noirs, homosexuels".