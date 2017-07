Mail La grande Une Un lundi noir en perspective: Les planteurs déçus de leur rencontre avec le nouveau préfet





A 16h ce dimanche, il a reçu séparément les syndicats de planteurs en préfecture. Une rencontre pour "davantage expliquer la situation de la filière canne. Mais aucun apport nouveau n'a été donné", regrette Jean-Bernard Gonthier de la Chambre d'Agriculture et vice-président de la CGPER, interrogé à l'issue de la réunion par Radio Freedom. La question des chiffres n'a pas été posée sur la table.

Cette prise de contact ne semble pas avoir satisfait les planteurs et n'augure rien de bon pour la journée de demain. "Ça m'étonnerait que les agriculteurs en restent là". Ce lundi s'annonce donc compliqué. L es syndicats de transporteurs et la CGTR ont menacé de se joindre aux actions des planteurs dès demain . "Nous avons prévenu le préfet de ce qui risque de se passer demain mais aussi rappeler le lien qui existe entre les filières agricoles et la canne", a déclaré Jean-Bernard Gonthier.



