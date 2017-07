Un livre un transat La Réunion Positive

Du 21 au 31 juillet 2017



Une bibliothèque éphémère en pleine nature !

C’est simple, c’est gratuit !



Choisissez un livre et installez-vous dans un transat !

Un vrai moment d’évasion !

Des animations pour les enfants avec des auteurs, illustrateurs et conteurs de la Réunion.



du 21 au 23 juillet 2017 :

Rendez-vous à l’Arboretum, l’Entre-Deux



du 25 au 27 juillet 2017 :

Rendez-vous aux jardins de Manapany les bains, Saint-Joseph



du 29 au 31 juillet 2017 :

Rendez-vous à l’aire de jeux du parc du Bocage, Sainte-Suzanne

Labo des histoires : Ateliers d’écriture à partir de 8 ans.



HORAIRES :

Horaires des ateliers en semaine : de 9h / 11h et de 13h30 / 15h30

