Un individu agresse deux policiers dans le commissariat de Saint-André

Deux fonctionnaires de police ont été pris pour cible par un individu venu rendre des comptes au sein même du commissariat de Saint-André. Le syndicat SGP tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme.



Après avoir été menacés téléphoniquement par un individu qui s'est ensuite rendu au commissariat de Saint-André pour agresser les policiers, deux fonctionnaires de police ont été blessés (un au poignet et l’autre à la jambe et à la main) en essayant de maîtriser le forcené qui sera interpellé suite au renfort des effectifs de la BAC.



"Unité SGP police F.O. dénonce une fois encore les violences envers les policiers et tire la sonnette d'alarme ! Aujourd'hui, nos collègues sont, une fois encore, les victimes de violences gratuites", indique le syndicat.



"Aujourd’hui les menaces sont immédiatement suivies de faits ! Où s’arrêtera la surenchère ? UNITE SGP POLICE F.O insiste et n'aura de cesse de répéter qu'il est urgent et indispensable que la peine maximale soit systématiquement appliquée envers les auteurs de violences contre les policiers. UNITE SGP POLICE F.O tient à souligner le professionnalisme et le sang froid des policiers. Nos premières pensées vont vers nos collègues blessés à qui nous souhaitons un prompt rétablissement et apportons tout notre soutien."