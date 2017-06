Un homme fait exploser une bombe dans la gare Centrale de Bruxelles, avant d'être abattu

Un homme qui portait un sac à dos et une ceinture d'explosifs, et qui a déclenché sa bombe à la vue de militaires, a été abattu à l'intérieur de la gare Centrale de Bruxelles mardi soir.



Le terroriste aurait crié "Allahu Akbar" au moment de déclencher sa bombe qui a provoqué une petite explosion.



La gare a été évacuée de même que la Grand-Place et le trafic des trains et des métros a été interrompu.



C'est à la gare Centrale qu'arrivent notamment les TGV Thalys en provenance de Paris.



Un important dispositif policier et militaire a été déployé dans les rues de Bruxelles.