Un grand merci au maire de Saint-Joseph

Patrick Lebreton, député-mare de Saint-Jo était venu encourager le trio de musiciens saint-joséphois dimanche après-midi à la chapelle de l’Immaculée.



Un très beau concert de partage autour de l’orgue avec un flûtiste et un jeune violoniste réunionnais.



Le maire du pays du curcuma était accompagné de son élue à la culture et de la responsable du service culturel.



Visiblement, ils étaient heureux d’avoir pu assister à ce concert dominical autour du seul véritable orgue à tuyaux à La Réunion.



A la sortie, le député-maire nous confiait : « Je suis heureux d’avoir constaté qu’à Saint-Joseph, aussi, nous avons de vrais talents musicaux.



Mais le trajet Saint-Joseph / Saint-Denis aller et retour, même avec la belle route des Tamarins, ça fait loin.



Ce serait intéressant de pouvoir assister à d’aussi beaux concerts dans le Sud.



Vous avez contacté mon élue à la culture pour évoquer un projet d’orgue à Vincendo.



C’est une idée heureuse d’avoir choisi une église de notre commune pour installer un premier orgue à tuyaux dans le Sud.



Vous avez raison de dire que l’orgue est le plus bel instrument de musique au monde.



C’est vraiment le roi des instruments.



La Réunion est la lanterne rouge en ce domaine et il convient d’y remédier.



Il faudrait faire une réunion tour de table avec les partenaires potentiels pour étudier la faisabilité du projet dans notre commune.

Prenez donc attache, s’il vous plaît, auprès de mon service culturel. »



Fiction ou réalité ?



