Mail A la Une .. Un garagiste condamné comme un criminel parce qu'un chien errant a mordu une passante devant son garage Fabrice Law Pang est un garagiste honorablement connu à Saint-Denis. Il est même prestataire pour le tribunal, pour le compte duquel il assure la récupération et le gardiennage de véhicules saisis. C'est dire qu'il ne s'attendait vraiment pas à être traduit devant le tribunal et à être condamné, uniquement parce que certains de ses employés ont pu, de temps en temps, donner le reste de leurs barquettes du midi à quelques chiens qui trainaient à proximité de son garage !





Le garagiste n'est au courant de rien. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'il reçoit un appel du directeur de la police en personne, l'informant que la dame en question avait porté plainte directement auprès du procureur de la République, Eric Tuffery !



Diantre ! Voilà un canal bien peu ordinaire pour une plainte ! Une greffière du tribunal qui dépose plainte directement auprès du procureur, un "collègue" en quelque sorte, lequel appelle directement le directeur de la police pour lui commander une enquête, lequel à son tour appelle la personne mise en cause ! Peu de victimes bénéficient d'une protection aussi rapprochée et aussi efficace !



Voilà qui pouvait laisser planer dès le départ quelques doutes chez Fabrice Law Pang quant à l'impartialité de la Justice. La suite allait malheureusement lui donner raison...



Les policiers se sont déplacés à plusieurs reprises pour visiter son dépôt, notamment pour tenter de trouver un chenil, qui aurait été la preuve que les chiens lui appartenaient. Peine perdue, ils n'ont rien trouvé.



Malheureusement, Fabrice Law Pang va être victime de sa bonne foi et de sa franchise. Lors d'un des interrogatoires, il y en a eu plusieurs, il déclare qu'il arrive, de temps en temps, à ses employés de donner aux chiens les restes de leurs barquettes du midi. Il n'en a pas fallu plus pour qu'il soit traduit devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, dont le procureur a réclamé une peine de prison avec sursis, assortie d'une amende. Au final, il sera quand même condamné à 800€ d'amende !



Là aussi, la façon dont s'est déroulé le procès permet de se poser légitimement des questions quant à l'impartialité de la Justice : Quand elle est entrée dans la salle, la dame qui avait porté plainte aurait "tapé la bise" à toutes les personnes présentes, selon Fabrice Law Pang...



800€ d'amende, mais ce n'est pas tout. Une "expertise esthétique" a été ordonnée pour déterminer le préjudice subi par le mollet de la greffière, et ce n'est qu'au vu de ses résultats que le tribunal déterminera le montant d'éventuels dommages et intérêts !



Tout ça parce que Fabrice Law Pang a reconnu que ses employés donnaient, de temps en temps, les restes de leurs barquettes à des chiens errants.



Interrogé hier soir dans le JT d'Antenne Réunion, l'avocat de la greffière trouve cela tout à fait normal car selon lui et apparemment selon la loi, toute personne qui donne régulièrement à manger à un animal en devient le propriétaire. Mais où commence le "régulièrement"? Est ce que l'on peut considérer que le fait de donner à manger "de temps en temps" suffit à constituer une régularité?



Et quid de la responsabilité du maire, à qui incombe normalement cette surveillance et l'obligation de faire mettre les chiens et chats errants en fourrière, au titre de ses pouvoirs de police?



Et comment se fait-il que ce soit le garagiste qui ait été condamné, alors que ce sont ses employés qui nourrissaient les chiens ?



Fabrice Law Pang va bien évidemment faire appel de la décision mais il ne compte pas en rester là. Echaudé par la façon dont s'est déroulé le procès à Saint-Pierre, il va demander la délocalisation de l'affaire à Paris. Mais surtout, il a d'ores et déjà écrit au procureur de la République pour lui demander de faire récupérer la vingtaine de véhicules dont il assure actuellement la garde pour le compte du tribunal. "Je ne peux pas être un prestataire modèle d'un côté qui accepte de travailler pour la Justice en étant payé parfois avec des années de retard, et en même temps être considéré comme un délinquant par la même Justice", souligne le garagiste.



