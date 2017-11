Un franc succès pour l’inauguration de la Bricothèque du Gol à Saint-Louis !

Au cœur de la cité Kayamb, cette bibliothèque à outils fondée par l’ESF Réunion permet aujourd’hui à une 60aines d’usagers réguliers de réaliser les travaux d’entretien de leur logement, mais aussi de construire des petits meubles et autres éléments de mobilier ou de décoration.



La bricothèque met à disposition des outils neufs et en bon état, et un animateur explique comment les utiliser de façon optimale.



La bricothèque, installée dans un local SEMADER de la rue Prétoria, est ouverte à tous les habitants du quartier, même si aujourd’hui ce sont surtout des locataires SEMADER, les plus proches du local, qui l’emploient le plus souvent. Cette initiative permet de renforcer la cohésion dans la cité, en favorisant l’entre-aide et la transmission des connaissances et compétences entre les habitants de ce vaste quartier.



A l’occasion de l’inauguration de ce matin, en présence des locataires, des partenaires et du sous-préfet, des ateliers supplémentaires étaient organisés avec l’association Réparali Kafé, qui réparaient sur place des petits électroménagers et proposaient un incroyable atelier de création d’instruments de musique en matériaux recyclés.



La matinée s’est terminée autour d’un pot de l’amitié animé par l’artiste René-Paul Elyard.



La Bricothèque et d’autres projets d'accompagnement social auprès des locataires sont le quotidien de l’association ESF, soutenue par la Fondation Vinci et la Ville de Saint-Louis, qui espèrent tous pouvoir multiplier les initiatives de ce type.