Un faux inspecteur de police rôde dans le sud

La mise en garde a été largement partagée hier sur les ondes de radio Freedom par des auditeurs qui ont eu la surprise de voir débarquer un fonctionnaire de police à leur domicile.



L'homme se fait passer pour un « inspecteur », statut qui, au passage, n’existe plus depuis 20 ans au sein de la police.



Le secteur où il sévit : Bois d’Olive et Ravine Blanche. Le faux policier prétexte une enquête sur une affaire de viol pour en savoir plus sur les propriétaires visités. Il s’agit en fait d’un probable stratagème pour pouvoir mieux abuser des habitants qui auront le malheur d'être trop naïfs. Le faux inspecteur va même jusqu'à pousser le vice en présentant des photos d'enfants nus à ces interlocuteurs, toujours pour tenter de prouver qu'il enquête sur une affaire de viol. Prudence.