Un faux compte Facebook de René-Paul Victoria essaie d'escroquer les internautes

Surprise d'une internaute quand "René-Paul Victoria" la demande en amie voilà quelques jours sur Facebook. Elle accepte, rassurée par la présence dans sa liste d'amis de personnalités de la Réunion.



Très vite, celui qui se prétend être "René-Paul Victoria" engage la conversation avec elle. A la question de savoir ce qu'il fait maintenant, il répond : "Je suis toujours dans la politique, de plus actuellement je suis en partenariat avec l'ONG Aide et Action France afin d'aider les citoyens de notre région dans la création d'entreprise, la réalisation de projet et bien d'autres choses".



Au fil de la discussion, notre internaute lui révèle que ça tombe bien parce qu'elle a un projet de création d'entreprise et que, justement, elle cherche un financement pour une somme d'environ 25.000€.



Qu'à cela ne tienne, "René-Paul Victoria" lui propose de servir d'intermédiaire avec l'ONG en question qui se fera un plaisir de lui prêter l'argent dont elle a besoin. Selon lui, l'ONG acceptera sans difficulté de lui prêter cette somme, à condition de verser une "commission" d'environ 1.000€ !



Là où ça devient vraiment marrant, c'est quand, un peu plus tard dans la conversation, "René Paul Victoria" lui annonce que son ONG assiste les personnes qui en ont besoin dans les cas suivants :

- Cas de maladie grave

- Demande de prêt

- Location d'immeubles

- Assistance financière

- Offre d'emploi

- Problèmes spirituels

- Problèmes entre couples



La demandeuse de prêt relève bien le nombre important de fautes d'orthographe dans les quelques lignes de présentation, mais connaissant René-Paul Victoria, ce n'est pas quelque chose qui l'étonne vraiment de la part de l'ancien directeur d'école, coutumier du fait...



Elle tique beaucoup plus sur la proposition de la prétendue ONG de l'aider à résoudre ses problèmes spirituels et de couple et doit se rendre à l'évidence : L'individu qui se cache derrière le pseudo de "René Paul Victoria" n'a rien à voir avec l'ancien député-maire de St-Denis. Il s'agit d'un de ces multiples escrocs qui sévissent sur Facebook, souvent originaires de Côte d'Ivoire, et qui créent de faux comptes au nom de personnalités ou de simples particuliers pour mieux escroquer leurs amis.



Ne vous laissez surtout pas avoir...