Un élan de solidarité pour retaper la maison de Marie Stanislas

Marie Stanislas souffre d’un cancer incurable et n’a que quelques semaines à vivre. Son rêve: finir ses jours à La Réunion. Mais les médecins ne le lui ont pas autorisé . Elle avait alors émis un dernier vœu : "J'ai une maison à La Réunion. Il faudrait la retaper pour mes enfants, lorsqu'ils rentreront à la Réunion".Et c’est l’association "Ptit Cœur" d’Aurélien Centon, qui a répondu à sa demande. Hier, le jour du 32anniversaire de Marie Stanislas, une cinquantaine de bénévoles ont retapé sa maison et sa cour à Saint-Paul. Aurélien Centon ajoute que l’association sera toujours là pour aider ses enfants et son mari. Beaucoup de bénévoles ne connaissent pas Marie Stanislas mais sont touchées par son histoire. Un très bel élan de solidarité de la part des Réunionnais!