Un déjeuner du partage réussi pour le quartier Vauban

Pour la seconde fois, les associations Jimix & Co, Kou pouss, La Fedep, Amafar et le Local associative du Vauban ont organisé samedi dernier un déjeuner de partage pour le quartier du Vauban, et pas seulement car étaient invités également les sans-abris du quartier et de la ville de Saint-Denis. A cette occasion, la Mairie a fourni les tables et les chaises afin que tout se déroule dans de bonnes conditions.



Cette année, chacun a mis du sien en apportant un peu de chaleur, du réconfort et de la bonne humeur à plus de 300 personnes.



"C'était impressionnant de voir l'initiative de chacune des parties organisatrices et invités dans la simplicité, le respect, la solidarité et le dialogue entre communauté et quartiers intergénérationnels et classes sociales diverses. Les plus démunis parmi nous se sont retrouvés dans un espace d'accueil agréable et chaleureux" explique ému Jimmy Cavalier de l’association Jimix & Co.



La présence des représentants de l'église et de la mairie ont symbolisé le service de l'humain qui est au cœur de cette journée de partage et d'échanges, ainsi que les artistes et les gens de bonne volonté qui ont œuvré bénévolement.



Un sentiment de paix et de sérénité règne encore dans le quartier du Vauban et ses alentours qui attendent avec impatience le repas de noël qui se tiendra le 23 prochain dans ce même quartier.



Alors si voulez apportez votre soutient à ces associations, n’hésitez pas à les contacter car vos dons sont précieux, encore plus dans ces périodes de fêtes.