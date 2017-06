Un début de saison sèche plutôt favorable aux ressources en eau

La pluviométrie du mois de mai affiche un bilan mensuel largement excédentaire de +50%, rapporte l'Office de l'eau dans son bulletin du 20 juin. "Des alizés soutenus arrosent copieusement la côte sud-est de l’île, tandis que la frange allant du Port à Saint-Leu reste fortement déficitaire", est-il indiqué.



En ce qui concerne les cours d’eau, "une nette amélioration des débits est observée dans l’ensemble" et "les débits médians augmentent entre avril et mai sur 8 des 10 stations de mesure retenues".



Pour ce qui est des nappes souterraines, "plusieurs forages des secteurs nord, est et sud présentent un état fortement déficitaire", souligne l'Office de l'eau. Au nord, les ressources en eau souterraine sont déficitaires à Sainte-Marie et fortement déficitaires à Saint-Denis (-12% et -67%). A l’est, l’état de la ressource est moyen à Saint-Benoît et à la Plaine des Palmistes, tandis que des des déficits importants persistent à Saint-André. Du Port à Saint-Leu, l'état est globalement excédentaire, malgré une tendance à la baisse des niveaux d’eau. Dans le secteur sud, la situation est "déficitaire à fortement déficitaire".



"Les déficits persistent dans les nappes malgré des événements pluvieux soutenus en février et mars et une pluviométrie excédentaire au mois de mai. Ce décalage illustre une fragilité de la ressource liée à un retard significatif des écoulements souterrains, d’une part et aux recharges insuffisantes de ces six dernières années, d’autre part", analyse le bulletin.