A la Une . Un couple détourne plus de 35.000 euros de prestations sociales Pendant dix ans, Hélène F. et Patrick P. ont encaissé des sommes indûes provenant de la Caisse d’Allocations Familiales et le Revenu de Solidarité Active (RSA).

À eux deux, ils ont lésé la CAF de près de 21.500 euros et le RSA de 14.300 euros sur dix ans. C’est suite à un contrôle de la CAF que la supercherie est dévoilée. Hélène F. n’est pas séparée de son conjoint, qu’elle est supposée avoir quitté il y a dix ans, et son fils, censé être à charge est en fait salarié.



Il lui laisse la maison pour aller habiter dans une cabane



La ligne de défense du couple est simple. Monsieur aurait gentiment laissé la maison à madame après la séparation pour qu’elle élève les enfants, et lui serait allé habiter dans une cabane à la Plaine des Palmistes. Sauf qu’à cette adresse, il n’y a qu’un terrain vague et les amis du couple ne sont même pas au courant de la "séparation" censée avoir eu lieu il y a belle lurette.



"Ça m’évitait d’avoir à payer une pension alimentaire. C’était plus pratique que les factures d’eau et d’électricité soient toujours prélevées sur mon compte" affirme monsieur. "J’avais pitié de lui, c’est pour ça qu’il passait du temps à la maison, pour se doucher" affirme madame.



"Si je laissais madame toute seule, elle se faisait ennuyer par les types du coin"



Mais le clou du spectacle réside dans l’argument final, "si je laissais madame toute seule, elle se faisait ennuyer par les types du coin" affirme Patrick P. "Donc si on suit votre raisonnement, quand une femme séparée est toute seule, elle se fait ennuyer par des hommes à son domicile ?" ironise le président du tribunal correctionnel de Saint-Denis.



Pourtant, comme par magie aujourd’hui, le couple est de nouveau ensemble. "Vous comprenez, tout ça, ça nous a rapprochés, les ennuis avec la CAF et tout". "Donc vous vous remettez ensemble, parce que vous avez des ennuis avec la CAF" conclut le président Courtial.



Au final, sur les sommes indûment perçues, une partie a été remboursée et la CAF n’a demandé au tribunal qu’un euro de dédommagement symbolique. Il reste au couple une ardoise de plus de 13.400 euros à régler au Département pour le RSA.



Le couple a finalement écopé d’une peine de trois mois de prison avec sursis, avec l’obligation de rembourser les sommes restantes. Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com Lu 377 fois





