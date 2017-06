Un couple d’entrepreneurs toulousains recherchés par la justice, retrouvés à Maurice

Cela fait deux ans qu’ils sont recherchés par la justice. Jonathan Simon Sicard et son épouse Carine Sicard Callejo sont soupçonnés d’une fraude de 10 millions d’euros au sein de leur entreprise, Callejo Transport, à Toulouse.



Le couple faisait l’objet de deux mandats d’arrêt européens quand ils ont disparu en 2015, leurs enfants compris. Et c’est mardi qu’ils ont été interpellés à Case Noyale, au sud-ouest de l’île où ils étaient installés, présentés comme des investisseurs.



Ils ont été présentés au tribunal de Port-Louis et placés en détention.