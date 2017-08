Un concours mis en place pour professionnaliser les pompiers volontaires

Les pompiers volontaires du Sdis qui manifestaient ce matin devant le Conseil départemental ont été reçus et "entendus", selon Michel Mani, président du syndicat autonome du personnel du Sdis 974. Une quarantaine de pompiers demandaient à " être reconnus " et titularisés. "Certains sont volontaires depuis plus de 20 ans et n’ont pas de cotisations, vivent du RSA, dans la précarité…" s’indignait-il. Ils demandaient donc la mise en place d’un concours.



Bonne nouvelle après deux heures de réunion : les pompiers ont été mis au courant que La Réunion est inscrite au concours pour le 24 mai 2018. Selon le syndicaliste, le "désordre administratif total" a freiné l’embauche de 29 postes d’intégration. Le conseil d’administration se tiendra également en octobre et permettra un délibéré sur ces 29 postes. Un procès verbal contenant le nombre de postes vacants est également prévu le 15 septembre.



"On espère qu’ils tiendront leurs promesses pour sauver des gens de la précarité, à voir", termine Michel Mani.