Un climat des affaires toujours favorable, propice à l’investissement ?

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie ses premières tendances de la conjoncture du deuxième trimestre 2017.



Cette note de deux pages, diffusée dans la collection "Notes Expresses", propose une analyse des premiers résultats de l’enquête menée auprès des chefs d’entreprise.



- L’indicateur du climat des affaires (ICA) continue de progresser et s’établit à 103,2 points au deuxième trimestre 2017, ce qui confirme le maintien d’un environnement conjoncturel bien orienté.



- Les chefs d’entreprise jugent favorablement l’évolution de leur activité et de leurs effectifs. Leur trésorerie se renforce grâce à une maîtrise de leurs charges d’exploitation et une stabilisation des délais de règlement des clients.



- Le rythme de progression de l’ICA ralentit : +0,2 point ce trimestre, après +0,9 au premier trimestre 2017 et +2,3 au quatrième trimestre 2016 mais la bonne tenue de la composante future de l’ICA est rassurante



- Les perspectives d’investissement progressent nettement dans un contexte d’optimisme postélectoral.