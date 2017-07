Un chien sur la piste d'atterrissage: par où est-il passé, mystère

Le temps de mettre la main sur l’animal, l’appareil a dû faire un tour de plus avant d’atterrir sans encombres."Un incident bénin qui a été réglé en 20 minutes", indiquent les services de l’aviation civile.L’animal a pu être récupéré sain et sauf par les pompiers. Comment ce chien a pu arriver jusqu’à la piste d’atterrissage? Une question à laquelle devra répondre le service prévention péril animalier de la plateforme aéroportuaire. Pour l'heure, personne n'a pu déterminer par où le chien a bien pu passer.Du coté de l'aviation civile, "de mémoire, c'est la première fois qu'on entend parler de ce type d'incident mineur et donc sans gravité qui n'a eu aucune conséquence", insiste-t-on.