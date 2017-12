La grande Une Un chien reçoit une décharge de plomb : L'animal entre la vie et la mort

Les photos postées par l’association "L’Homme et son chien" sont insoutenables. Il y a quelques jours, un gramoun a eu la maivause surprise de voir revenir son chien grièvement blessé, une plaie béante à l’encolure au niveau des épaules. Au vu de la blessure, son propriétaire pense d’abord à un coup de sabre. L'homme et sa famille n'ont pas les moyens de le faire soigner. L’association répondra à l’appel lancé par la fille du propriétaire.



Samedi, l’animal a été conduit dans une clinique vétérinaire de St-Paul. Placé sous anesthésie, le chien a en réalité reçu une décharge de plomb. Une quarantaine de projectiles ont attaqué ses chairs et déchiqueté l’os de l’épaule, décrit l’association de protection animale. "La peau a pourri", plusieurs nettoyages de la blessure seront nécessaires mais "son état est très sévère et son pronostic vital est engagé". L’animal est entre la vie et la mort.



Une plainte va être déposée contre X. "Nous sommes horrifiés", déclare l’association qui tient à alerter l’opinion public sur sa page Facebook sans pour autant "agresser TOUS les Réunionnais".

