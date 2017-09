Un champion du monde de kick-boxing sauve un chauffard du lynchage

Jérôme Le Banner, un nom que tous les amateurs de kick-boxing connaissent. Il a dominé ce sport de combat pendant des années, au point d'en être champion du monde. Et son physique de méchant l'a même amené à jouer plusieurs rôles au cinéma.



Dimanche, alors qu'il se promenait dans une rue piétonne d'Annecy, il est tombé sur une altercation opposant plusieurs personnes. En fait, un homme qui roulait sans permis a tenté de fuir après avoir failli heurter plusieurs passants, dont des enfants, dans une rue piétonne. La foule a intercepté la voiture et en a extirpé le conducteur pour se venger.



Alors que les coups pleuvaient, l'automobiliste n'a dû son salut qu'à l'intervention d'un homme au physique impressionnant: Jérôme Le Banner, ancien champion du monde de kick-boxing aujourd'hui installé à Genève et venu passer le dimanche à Annecy.