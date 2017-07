Mail La grande Une Un centre commercial "à ciel ouvert" en entrée de ville de Saint-Paul

D’ici 2020, l’entrée de ville de Saint-Paul devrait avoir changé de visage. Un projet d’aménagement est en effet en cours, actuellement au stade d’enquête publique*. Le secteur concerné, qui s’étend sur près de 4 hectares, est délimité au Nord par la rue de Paris, à l’Est par la Chaussée Royale, au Sud par la rue Mangalon et à l’Ouest par les rues Saint-Louis et Leconte de Lisle (voir image ci-dessous).



Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre du PRU (projet de rénovation urbaine), dont la concession d’aménagement est confiée par la ville à la SEDRE, vise notamment à "renforcer la dynamique économique", "répondre à une densification de la population" et "améliorer le cadre de vie et l'image de la ville".



"Apporter du dynamisme"

"Le projet prendra la forme d’un centre commercial à ciel ouvert" , décrivent Frédéric Bouquillard, chef de projet PRU à la SEDRE, et Goeffrey Clain, chargé d’opération aménagement à la ville de Saint-Paul. À proximité immédiate de la grande surface alimentaire qui viendrait se positionner dans le secteur, différents commerces devraient venir prendre place, au niveau rez-de-chaussée.



L’opération ayant à prendre en compte la contrainte inondation, le mail piéton construit en extérieur pour desservir les boutiques, parallèlement à la Chaussée Royale, sera réalisé avec des caillebotis en bois composite permettant d'allier " durabilité" et "esthétique" . Un aménagement qui n'est pas sans rappeler celui du front de mer. "C'est vrai qu'il commence à y avoir une signature dans les aménagements avec l'intégration du bois et de la végétation", admet Frédéric Bouquillard. Par ailleurs, de petits jardins (non-accessibles au public) assureront des solutions d'ombrage. L'avenue du Général de Gaulle et la rue des Salins connaîtront également un coup de neuf, et des voies perpendiculaires à la Chaussée Royale seront par la suite réalisées.



Pour le chef de projet, les nouveaux commerces ne viendraient "pas concurrencer ceux existants" , mais s'inscriraient plutôt "en complément". Il y aurait alors "tout le nécessaire" en centre-ville de Saint-Paul, grande surface, mais aussi restaurants ou encore multimédia. "L'idée est vraiment d'apporter du dynamisme, la journée, mais aussi sur une partie de la nuit. Cet espace va se comporter comme une vitrine pour notre ville", complète Goeffrey Clain.



400 logements et 7285 m² de commerces



Alors que la vocation de l’opération est aussi de "réduire les déplacements motorisés" , une connexion sera mise en place avec l’extens ion de la gare de Saint-Paul, afin de "récupérer les flux piétons", et une importante zone de stationnement devrait voir le jour. Cinq étages de 150 places de parking sont en effet prévus, non pas en sous-sol, mais au-dessus de la grande surface. "Certains étages seront peut-être dédiés aux commerces des alentours. Ce sera une gestion privée", indique Frédéric Bouquillard, soulignant que la grande surface sera en réalité le Super U actuellement situé Chaussée Royale, qui "déménagera et se développera". Au total, l’opération fera sortir de terre 400 logements (libres et aidés), 7285 m² de commerces et 7450 m² d’activités.



La démolition des bâtiments qui ne seront pas conservés devrait débuter dans les deux mois. Si tout se passe comme prévu, les travaux commenceront en décembre prochain, pour une ouverture au public début 2020. Le projet représente 8 millions d’euros, dont 4,8 millions pourraient être financés par une subvention européenne.



-----

*L’enquête publique est ouverte depuis lundi dernier, jusqu’au 10 août 2017, en mairie de Saint-Paul. Quant à la concertation publique, la dernière permanence aura lieu ce lundi 17 juillet de 14h30 à 17h.

Marine Abat



