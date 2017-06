Un célèbre torero espagnol tué lors d’une corrida en France

Un matador espagnol très connu, le Basque Ivan Fandiño, est décédé samedi soir à l’hôpital de Mont-de-Marsan dans le département des Landes (région Nouvelle-Aquitaine) où il avait été transporté en urgence.



Ivan Fandiño, 36 ans, a été encorné alors qu’il effectuait une passe avec une cape. Il s’est pris les pieds dans sa cape et a trébuché au sol avant d’être encorné par le taureau, dont l'une des cornes l'a touché à un poumon. Quelques minutes avant, il venait de triompher devant le public admiratif en coupant l’oreille du taureau au début de sa prestation.



Après avoir été traité au bloc chirurgical situé dans l’enceinte de l’arène d’Aire-sur-l’Adour, le torero a subi deux arrêts cardiaques dans l’ambulance et est décédé à son arrivée à l’hôpital.



La précédente mort d’un torero dans une arène remonte au 9 juillet 2016 avec le décès du matador espagnol Victor Barrio, 29 ans, dans l’arène de Teruel en Espagne.



Un mois plus tôt, le torero mexicain El Pana décédait le 2 juin 2016 à l’hôpital de Guadalajara après avoir été blessé le 1er mai lors d’une corrida.