Un cabriolet prend feu dans une station-service du Port

Ce samedi, une Mégane cabriolet a pris feu dans une station-service du Port, aux alentours de midi.



À l'aide des extincteurs présents à proximité, le feu a rapidement été maîtrisé. "Le panache de fumée et la poudre de l'extincteur étaient impressionnants. L'efficacité des pompistes face au début d'incendie a permis d'éviter le pire, surtout dans un endroit où l'atmosphère est quand même pleine de gaz et de liquides inflammables" raconte un zinfonaute présent sur les lieux, impressionné par le self control des pompistes qui ne se sont pas affolés.



Une fois le feu éteint, le véhicule a été poussé hors de la piste pour éviter toute reprise près des installations inflammables.