Un automobiliste contrôlé avec 6,93 g d'alcool par litre de sang !

Un automobiliste de 52 ans a été arrêté jeudi matin à Chazelles (Charente) alors qu'il conduisait avec 6,93 g d'alcool par litre de sang.



Son véhicule s'était arrêté au milieu de la route après avoir failli percuter une autre voiture. Ce sont les témoins de l’incident qui l’ont sorti de sa voiture avant l'arrivée des gendarmes et des pompiers. Il a sombré dans un coma éthylique au moment de son interpellation et a été transporté au centre hospitalier d'Angoulême.



Ce lundi, l'homme était toujours hospitalisé et son état de santé n'était toujours pas compatible avec une garde à vue.



Il était déjà sous le coup d'une annulation de permis de conduire pour une précédente conduite en état d'ivresse.



Le record d'alcoolémie est détenu par un quadragénaire qui avait été retrouvé dans la rue à Avignon en avril 2013 avec un taux d'alcoolémie incroyable de 11g.