Un attentat à Ouagadougou fait au moins 18 morts dont 1 français

Un commando a tiré à la mitraillette dans la foule, dans un restaurant à Ouagadougou, capitale du Burkina-Faso, hier soir à 21h00 heure locale. Le bilan provisoire fait état de 18 morts, dont un français et un turc, et d'une dizaine de blessés.



L'attaque du restaurant "Istanbul"a débuté à 21h, et s'est poursuivie jusqu'à 4h du matin. Un des serveurs du restaurant racontait ce matin que "trois hommes sont arrivés à bord d’un 4×4, sont descendus du véhicule et ont ouvert le feu sur les clients assis en terrasse".



Un capitaine de gendarmerie a rapporté au Monde que "par chance, beaucoup de clients ont pu s’enfuir par une porte du restaurant qui donne sur l’arrière. Les deux assaillants qui étaient arrivés à moto se sont ensuite cachés dans l’immeuble et comme les forces de l’ordre pensaient qu’ils avaient des otages, cela a fait durer leur intervention, qui s’est terminée vers 4 heures, quand les deux hommes ont été neutralisés à l’arrière du bâtiment".



"Actuellement, nous sommes débordés. Nous avons reçu une dizaine de blessés, dont trois qui sont décédés. La situation des autres blessés est très critique. Trois sont pris en charge actuellement en bloc opératoire", a confié un chirurgien.



Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais les autorités évoquent une offensive djihadiste. Cette nouvelle attaque rappelle celle du 15 janvier 2016 perpétrée par Al-Qaïda au Maghreb islamique contre le café "Cappuccino", qui a causé la mort de 30 personnes et fait 71 blessés.