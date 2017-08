Un astéroïde "de la taille d'une maison" passera tout près de la Terre en octobre prochain

Un astéroïde de la taille d'une maison passera à seulement 44.000 kilomètres de la Terre le 12 octobre prochain, révèle l'Agence spatiale européenne (ESA), soulignant qu'il ne présentera pas de danger.



L'astéroïde baptisé 2012 TC4, découvert en 2012, n'avait plus été observé pendant cinq ans, avant d'être de nouveau repéré récemment par le VLT (Very large telescope) de l'Observatoire européen austral (ESO).



L'astéroïde, qualifié de "très petit objet", fait "la taille d'une grosse maison", a précisé Detlef Koschny, co-directeur du segment Objets géocroiseurs de l'ESA. Il mesure entre 15 et 30 mètres.